Christopher Nolans Sound-Designer Richard King über den Klang von „Oppenheimer“

Seit mehr als 20 Jahren schreibt Björn Becher über Filme und Serien. Hier bei FILMSTARTS.de kümmert er sich um "Star Wars" - aber auch um alles, was gerade im Kino auf der großen Leinwand läuft. Ab dem 22. November 2023 gibt es „Oppenheimer“ auf 4K-Blu-ray, Blu-ray und DVD sowie als VoD. Den Heimkino-Start haben wir zum Anlass genommen, um mit Christopher Nolans Sound-Designer Richard King über den ungewöhnlichen Klang des Films zu reden.

“ mit Charles Bronson verleiht der Sound-Designer und Tontechniker Filmen die richtige akustische Begleitung. Vier Oscars brachte dies King bereits ein – für „hier den Sound nutzen, um uns als Publikum in den Film und vor allem die Gedankenwelt von Protagonist J. Robert Oppenheimer zu ziehen, ist ziemlich einzigartig. Im Rahmen eines großen Pressetermins in Los Angeles zum Heimkinostart wollten wir von Richard King nicht nur wissen, wie ihnen das gelungen ist, sondern auch, wie sie sicherstellen, dass „Oppenheimer“ auch zu Hause gut kling





Filmstarts » / 🏆 7. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nach Mega-Erfolg: Nun könnt ihr Christopher Nolans 'Oppenheimer' noch einmal in der besten Fassung schauen!Von bildgewaltigen Fantasy-Blockbustern über ruhige Indie-Dramen bis hin zu trashigen RomComs kann sich Joana für alles begeistern - außer Horrorfilme.

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80,08 Weiterlesen »

Nun könnt ihr Christopher Nolans 'Oppenheimer' noch einmal in der besten Fassung schauen!Von bildgewaltigen Fantasy-Blockbustern über ruhige Indie-Dramen bis hin zu trashigen RomComs kann sich Joana für alles begeistern - außer Horrorfilme.

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80,08 Weiterlesen »

FLSmidth A/S: Christopher Ashworth appointed new President of FLSmidth CementPRESS RELEASE 23 October 2023, Copenhagen, Denmark Effective immediately, Christopher Ashworth has been appointed new President of FLSmidth Cement reporting to the Group CEO, Mikko Keto.

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 80. / 23,4375 Weiterlesen »

Historiker Christopher ClarkDas NDR Fernsehen sehen Sie im Netz live – rund um die Uhr. In Einzelfällen können wir Inhalte aus rechtlichen Gründen nicht im Livestream zeigen.

Herkunft: ndr - 🏆 31. / 60,984 Weiterlesen »

DAS! mit Historiker Christopher ClarkDer Frühling des Jahres 1848 war so aufregend wie beängstigend. In unzähligen Städten Europas versammelten sich riesige Menschenmengen, um Freiheit und Bürgerrechte für die Bevölkerung durchzusetzen - mit oder ohne Gewalt. Nicht nur in Palermo oder Paris, auch in zahlreichen Orten Norddeutschlands wehte der Wind der Revolution.

Herkunft: ndr - 🏆 31. / 60,984 Weiterlesen »

NASCAR Homestead: Christopher Bell fährt in turbulentem Rennen ins Finale!Christopher Bell siegt auf Homestead-Miami Speedway - Kyle Larson crasht im Führungskampf in die Boxenmauer - Ausfälle für drei Playoff-Teilnehmer

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 19. / 64,68 Weiterlesen »