Christopher Nolan dreht "Oppenheimer" ohne CGI-Effekte

Es schien im Vorfeld unglaublich, doch es ist wirklich so. Christopher Nolan hat „Oppenheimer" ohne CGI-Effekte gedreht – was aber nicht heißt, dass nicht trotzdem Computer zum Einsatz kamen. Wir erklären euch, was es damit auf sich hat.

Denn das spielfilmlange Making-Of „Die Geschichte unserer Zeit: Die Entstehung von Oppenheimer“ gewährt auf unterhaltsame wie informative Art und Weise Einblick hinter die Kulissen. Dabei geht es natürlich auch um die Arbeit an den Effekten für den Film – mit der Explosion einer Atombombe beim Trinity-Test als Höhepunkt.und ihre Teams nicht nur diese Explosion, sondern auch viele andere visuelle Spielereien mit sehr praktischen Effekten erzeugt habe





