Christkindwahl: Heute wird das neue Nürnberger Christkind gewählt

Diese sechs jungen Frauen wollen Nürnberger Christkind werden: Alina Gort, Claire Hüttinger, Julia Haselmann, Lola Liebel, Nelli Lunkenheimer und Clara Schempp (v. li.)

- Sie haben sich gegen zehn andere Bewerberinnen durchgesetzt und in der öffentlichen Abstimmung die meisten Stimmen bekommen: Diese sechs Nürnbergerinnen wollen nun noch die Jury von sich überzeugen und Christkind werden.

Insgesamt 16 gültige Bewerbungen gingen bei der Stadt für Nürnbergs himmlisches Ehrenamt ein. Nach einer ersten Auswahlrunde, in der eine Jury die Bewerbungen sichtete und zwölf junge Frauen ausgewählt hatte, folgte eine öffentliche Abstimmung. Die sechs Christkindbewerberinnen mit den meisten Stimmen treten nun am heutigen Montag, 30. Oktober, ab 14 Uhr noch einmal vor die Jury. headtopics.com

Alina Gort, Claire Hüttinger, Julia Haselmann, Lola Liebel, Nelli Lunkenheimer und Clara Schempp müssen die Juroren unter anderem mit einer Vorstellungsrunde, einem selbstgewählten Gedicht und dem Prolog von sich überzeugen.

