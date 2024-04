Christina und Luca Hänni führen Kuss-Verbot ein

Ende 2023 gaben Christina und Luca Hänni bekannt, dass sie Eltern werden. Kurz vor der Geburt hat das „Let‘s Dance“-Paar ein strenges Kuss-Verbot eingeführt. Thun – Eigentlich sind Christina (34) und Luca Hänni (29) ein Herz und eine Seele. Das Paar lernte sich 2020 bei „Let’s Dance“ kennen und lieben. Anschließend ging es Schlag auf Schlag: Nach der Verlobung im Januar 2021 folgte im vergangenen Sommer die Traumhochzeit in Piemont.

Mittlerweile ist die Profitänzerin zu ihrem Liebsten in die Schweiz gezogen. Kurz vor Weihnachten gaben die Stars dann süße Neuigkeiten bekannt: Das erste Hänni-Baby ist auf dem Weg.Trotz allem überrascht Christina Hänni nun mit der Aussage, dass ihr Ehemann sie derzeit nicht küssen darf. Dahinter stecken gesundheitliche Gründe: Den Sänger hat es ziemlich erwischt. In ihrem gemeinsamen Podcast „don‘t worry BE HÄNNI“ erzählt Luca, dass er sich bei einem Roadtrip in Deutschland möglicherweise eine Mandelentzündung zugezogen ha

