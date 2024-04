Christina Hänni verrät: Schwangerschaftstest war einfach weg!

Es kann schließlich nicht alles perfekt laufen.Nicht mehr lange, dann halten Christina und Luca Hänni ihr erstes gemeinsames Baby in den Armen. Der Bauch wird immer runder, die Vorfreude immer größer. Doch wie hat das „Let’s Dance“-Traumpaar eigentlich von der Schwangerschaft erfahren? So viel können wir verraten: Bei diesem Thema werden sich die Hännis wohl nicht mehr einig, wie oben im Video zu sehen ist.

Christina Hänni: „Als ich den Schwangerschaftstest gemacht habe, war er einfach weg!“ „Man hat ja immer so eine Traumvorstellung...“, leitet Christina Hänni das Thema im RTL-Interview ein. Ihr breites Grinsen in Richtung Luca verrät schon: Die „Traumvorstellung“ wurde für die beiden nicht zur Realität. „Bei uns war es semi-romantisch“, so die „Let’s Dance“-Tänzerin. Aber was war los?„Als ich den Schwangerschaftstest gemacht habe, war er einfach weg! Irgendwo! Hatte was Besseres zu tun“, lacht Christin

