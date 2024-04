Christina Applegate spricht über schwierige Momente mit Multipler Sklerose

Christina Applegate erzählt von den bisher schwierigsten Momenten mit Multipler Sklerose: Dazu zählen Beinschmerzen und Schlafstörungen. Schauspielerin Christina Applegate (52) schildert in einem Podcast einen besonders schweren Multiple-Sklerose-Schub. Ihre Beine schmerzten dabei so sehr, dass sie nicht in der Lage war, zu gehen oder zu duschen. "Meine Beine waren noch nie so schlecht", sagt die Schauspielerin von ihr und Jamie-Lynn Sigler. "Die Beine sind einfach fertig.

Ich kriege sie nicht mehr durchblutet. Sie hören nicht auf, weh zu tun", fügt sie hinzu.Die Episode war bereits "vor Monaten" aufgezeichnet und am Dienstag veröffentlicht worden. Zum Zeitpunkt der Podcast-Aufnahme konntedemnach nicht ins Bad gehen, ohne das Gefühl zu haben, hinzufallen. Sie spricht von einem "wahnsinnigen Kribbeln von ihrem Hintern abwärts". "Ich habe seit drei Wochen nicht mehr geduscht, weil ich in meiner Dusche nicht stehen kan

