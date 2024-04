Christina Applegate kämpft mit den Folgen ihrer Multiplen Sklerose

Christina Applegate (52) kämpft mit den Folgen ihrer Multiplen Sklerose. In ihrem Podcast 'MeSsy' erklärt die Schauspielerin, dass sie aktuell einen Rückfall ihrer Erkrankung habe. Dieser wirke sich extrem auf ihre Körperpflege aus. 'Ich will ehrlich zu Ihnen sein, ich muss Aktien von Cottonelle kaufen, weil ich seit drei Wochen nicht mehr geduscht habe', gibt sie preis. 'Ich kann nicht in meiner Dusche stehen. Auf gar keinen Fall.

Ich habe so eine kleine Bank und mein Hintern ist heutzutage so groß, dass ich nicht darauf sitzen kann, es ist, als würde ich herunterrutschen... Also habe ich meinen Körper mit Cottonelle behandelt', erzählt die 'Dead to Me'-Darstellerin. 'Gott sei Dank bin ich immer allein, sodass mich niemand riecht', erwähnt die 52-Jährige. Für sie sei die Erfahrung, nicht duschen zu können, schrecklich. Auch der Gang zur Toilette mache ihr sehr zu schaffen. Christina erklärt, dass sie jedes Mal das Gefühl habe zu stürzen. 'Meine Beine sind einfach fertig', klagt si

Christina Applegate Multiple Sklerose Podcast Körperpflege Duschen Toilette

