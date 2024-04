Christian Eichner: Ausstiegsklausel im Vertrag beim Karlsruher SC

Christian Eichner leistet beim Karlsruher SC sehr gute Arbeit, was ihn zu einem interessanten Trainer kandidaten für einen Bundeligisten oder ausländischen Klub macht. Sky kennt die Klausel in Eichners Vertrag. Bisher ist die Symbiose des Karlsruher SC mit Trainer Christian Eichner eine durchweg positive. Der 42-Jährige ist ein Ur-Karlsruher, hat die Badener im Februar 2020 auf dem vorletzten Tabellenplatz der 2. Bundesliga übernommen und zum Klassenerhalt geführt.

Der Trainer ist da Angestellter des Klubs, das ist Aufgabe des Klubs.' Grundsätzlich zeigt sich Eichner offen für eine Verlängerung in Karlsruhe: 'Wir sind sehr lange da. Ich bin jetzt im 21. Jahr in Karlsruhe. Dass ich mir einen Verbleib in Karlsruhe immer vorstellen kann, das ist logisch. Aber das werden wir in Ruhe besprechen und erfreuen uns im Moment der Mannschaft.' Auch der KSC selbst ist offen für eine Verlängerung mit Christian Eichner.

