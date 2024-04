Chinesischer Elektroautobauer Xpeng plant Markteintritt in Deutschland

Der chinesische Elektroautobauer Xpeng plant ab Mai den Markteintritt in Deutschland und will Kunden die Sportlimousine P7 und das SUV G9 anbieten. Das Unternehmen ist bereits in Norwegen, Schweden und den Niederlanden vertreten und hat nun erstmals Ziele für den deutschen Markt genannt. Manager Markus Schrick hat einen realistischen Ansatz für den Start in Deutschland ausgearbeitet und strebt mittelfristig einen Marktanteil von mindestens drei Prozent in jedem Segment an.