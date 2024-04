Chinesische Forschungsgruppe rekonstruiert das Gesicht des Kaisers Wu aus dem 6. Jahrhundert

Braune Augen, schwarze Haare und ein eher dunkler Teint: Eine chinesische Forschungsgruppe hat das Gesicht des chinesischen Kaisers Wu aus dem 6. Jahrhundert rekonstruiert. Wie die Wissenschaftler Kaiser Wu (543-578) war ein einflussreicher Herrscher der sogenannten Nördlichen Zhou-Dynastie. Er stellte unter anderem das Militär neu auf und vereinte den nördlichen Teil des alten Chinas, nachdem seine Truppen im Jahr 577 eine rivalisierende Dynastie zerstört hatten.

Wu hieß eigentlich Yuwen Yong und gehörte ethnisch zu den Xianbei. Diese alte Nomadengruppe lebte in der heutigen Mongolei und im nördlichen und nordöstlichen China. »Einige Gelehrte sagten, die Xianbei hätten ein ›exotisches‹ Aussehen gehabt, wie zum Beispiel einen dichten Bart, einen hohen Nasenrücken und gelbes Haar«, sagt Studienautor Shaoqing Wen von der Fudan-Universität in Shanghai in einer Mitteilung. »Unsere Analyse zeigt, dass Kaiser Wu typische ost- oder nordostasiatische Gesichtszüge hatt

