Chinesische Autos in europäischen Häfen gestrandet

In europäischen Häfen parken sich tausende chinesische Autos die Reifen platt. Das liegt auch an der schwachen Nachfrage nach E-Autos. Doch China will die europäischen Märkte erobern und subventioniert seine Autobauer. Werden E-Autos also bald viel billiger?weltweit ganz vorn mit. Und die öko-planwirtschaftliche Politik der EU mit Verbrenner-Verbot sowie üppigen Subventionen und Steuergeschenken für die Emobilität spielt den Chinesen in die Hände.

Zwischen 2018 und 2022 hat BYD, Chinas größter Elektroauto-Hersteller und eisenharter Konkurrent für Tesla, VW und Co. nicht nur auf dem chinesischen Markt, umgerechnet 3,4 Milliarden Euro allein an direkter staatlicher Unterstützung erhalten „Bezogen auf den Umsatz entspricht dies einem Anstieg der direkten Subventionen von 1,1 Prozent im Jahr 2020 auf 3,5 Prozent im Jahr 2022. BYD erhält außerdem weit mehr Kaufprämien für Elektroautos in China als alle anderen inländischen Hersteller wie etwa GAC oder auch die vor Ort produzierenden ausländischen Firmen wie Tesla oder die Joint-Ventures von VW“, so Dirk Dohse, Forschungsdirektor am IfW Kiel.

. Chinas Autohersteller werden VW und Co. also nicht nur bei E-Autos in die Zange nehmen, sondern auch noch bei Verbrennern; vor allem bei Plug-In-Hybriden, die in China im Gegensatz zu Deutschland immer noch einen enormen Zuwachs bei den Neuzulassungen verzeichnen.

