Taiwan rüstet angesichts der Spannungen zu China militärisch auf. Wellington Koo, Generalsekretärs des Nationalen Sicherheitsrats will Taiwan vor einem Angriff Chinas schützen.einst zurückhaltend agierte und als Partner in der Globalisierung vor allem an Gewinnen orientiert war, beansprucht es nun eine Weltmachtrolle. Den Nachbarn aus Taiwan bereitet das zunehmend Sorgen.

Sehen Sie oben das ganze Interview im Video und lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagt Wellington Koo ..."China strebt aktiv die Vereinigung des taiwanesischen Territoriums an und macht keinen Hehl daraus, dass es dies auf jede erdenkliche Art und Weise tun wird", sagt Koo. Aber die Menschen in Taiwan hätten gesehen, was in Hongkong geschehen sei, dass das chinesische Konzept von "Ein Land, zwei Systeme" nicht realisiert wurde.

Gute Beziehungen zu China garantierten der deutschen Wirtschaft lange günstige Güter und gutes Geld. Doch China hat in vielem überholt – aus der Beziehung wurde Abhängigkeit.Das ukrainische Beispiel würde in der Tat daran erinnern, dass, "wenn die Führer zentralisierter Staaten Urteile fällen, wir ihnen im Voraus klar sagen müssen, dass sie einen hohen Preis zahlen werden". headtopics.com

"Wenn man also die Erfahrungen der Ukraine auf die Taiwan-Frage überträgt, dann denke ich, dass die internationale Gemeinschaft China das Gefühl geben sollte, dass es die Wirtschaftssanktionen nicht wird aushalten können und dass es mit einer militärischen Intervention eines anderen Landes rechnen muss", so Koo.

Gute Beziehungen zu China, das garantierte unserer Wirtschaft billige Güter und gutes Geld. Doch längst hat China in vielem nicht nur aufgeholt, sondern überholt."Wir machen uns große Gedanken über die wirtschaftliche Sicherheit des Halbleiterdesigns", sagt Koo. Die globale Aufstellung des bald auch in Deutschland agierenden Unternehmenswerde respektiert, aber es müsse garantiert sein, dass Taiwans Vorsprung in dieser Industrie erhalten bleibe. headtopics.com

China-Taiwan-Konflikt: Geheimnisse verraten - Haft für taiwanische MilitärsEin Gericht in Taiwan hat mehrere Militärangehörige für die Weitergabe von Geheimnissen an China zu Gefängnisstrafen verurteilt. Angesichts heftiger diplomatischer Verstimmungen zwischen den USA und China treffen sich die Außenminister beider Staaten in dieser Woche in Washington. Mehr zum Konflikt zwischen China und Taiwan im Ticker.

