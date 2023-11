Chimpzee sammelt mehr als 2 Millionen Dollar ein und bietet Anlegern ein passives Einkommen

Das Projekt Chimpzee hat bereits mehr als 2,3 Millionen Dollar eingeworben und bietet Anlegern ein passives Einkommen. Gleichzeitig ermöglicht es ihnen, die Welt positiv zu verändern, indem sie an Organisationen spenden, die Tiere retten und den Klimawandel bekämpfen. Die letzte Phase des Vorverkaufs hat begonnen, was die letzte Chance ist, sich zu positionieren, bevor der Token auf den Markt kommt und in die Höhe schießt.

Chimpzee hat mehr als 2 Millionen Dollar eingenommen und die Investoren stürzen sich darauf, Early Adopters zu werden. Das Web3-Projekt zeigt bereits jetzt auf verdammt gute Weise, dass das Web3 für das Allgemeinwohl genutzt werden kann





de_cryptonews » / 🏆 32. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Krypto News: Dieser 12,5 Millionen Dollar Coin könnte schon bald auf 700 Millionen Dollar steigenDie Bullen dominieren den Kryptomarkt wieder. Der Kurs der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung testet immer wieder die 30.000 Dollar Marke an und auch die meisten Altcoins liegen in der letzten

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 80. / 23,4375 Weiterlesen »

Amerikaner erbt 30 Millionen Dollar, dann stirbt er: Ist seine Freundin eine Millionen-Mörderin?Cold Case in Alabama gelöst

Herkunft: RTL_com - 🏆 111. / 22,5 Weiterlesen »

Play Airlines steigert Einnahmen und Passagierzahlen im dritten QuartalDie Gesamteinnahmen stiegen im dritten Quartal um 84 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres. Zudem konnte Play mit knapp 192.000 Passagieren die höchste Anzahl an Fluggästen in einem Monat befördern. Die Auslastung im dritten Quartal lag bei über 88 Prozent. Für das Gesamtjahr geht die Airline zwar von einem Umsatz in Höhe von 280 Millionen US-Dollar (rund 265,59 Millionen Euro) aus, rechnet allerdings mit einem Verlust von etwa zehn Millionen US-Dollar (rund 9,49 Millionen Euro). Bis Ende des Jahres will Play rund 1,5 Millionen Passagiere befördert haben.

Herkunft: airliners_de - 🏆 76. / 23,4375 Weiterlesen »

Sinkende individuelle Arbeitszeiten: Heute arbeiten 45 Millionen Beschäftigte so viel wie 40 Millionen früherImmer mehr Teilzeit: Obwohl es heute mehr Erwerbstätige gebe, sei die Zahl der insgesamt in Deutschland geleisteten Arbeitsstunden gleich geblieben, berichtet das Ifo-Institut. Das habe Folgen für die deutsche Wirtschaft.

Herkunft: derspiegel - 🏆 117. / 20,16 Weiterlesen »

Chimpzee: Eine umweltbewusste Kryptowährung erobert die Meme-Coin-CommunitiesChimpzee ist eine neue Kryptowährung, die in den Meme-Coin-Communities schnell zu einer heißen Sensation geworden ist. Mit seinem Engagement für den Schutz der Tierwelt und Nachhaltigkeit hat sich Chimpzee seinen Platz als eine der bekanntesten und begehrtesten Kryptowährungen des Jahres 2023 verdient.

Herkunft: de_cryptonews - 🏆 32. / 60,984 Weiterlesen »

21 Millionen Tiktoker, 15 Millionen Snapchatter: Nutzerzahlen für DeutschlandTiktok gibt erstmals lokale Nutzerzahlen bekannt. Snapchat will mit Exklusivität für Marken glänzen.

Herkunft: heiseonline - 🏆 13. / 70,84 Weiterlesen »