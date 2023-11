Chimpzee: Eine umweltbewusste Kryptowährung erobert die Meme-Coin-Communities

Chimpzee ist eine neue Kryptowährung, die in den Meme-Coin-Communities schnell zu einer heißen Sensation geworden ist. Die Attraktivität des Projekts geht jedoch über finanzielle Erwägungen hinaus. Es weckt das Interesse einer wachsenden Gemeinschaft umweltbewusster Verbraucher dank seiner Vision, die über bloße Gewinne hinausgeht.

Mit seinem Engagement für den Schutz der Tierwelt und Nachhaltigkeit hat sich Chimpzee seinen Platz als eine der bekanntesten und begehrtesten Kryptowährungen des Jahres 2023 verdient. The Chimpzee Army has done it again and this time we help fund the planting of over 5000 trees in Tanzania Here is a brief summary of the impact our donation will have: Chimpzee hat gewisse Ähnlichkeiten mit Meme Coins. Am auffälligsten ist die Verwendung eines liebenswerten Charakters – Chimpzee – eine hybride Affen-Mensch-Figur, die eine starke Haltung gegen den Klimawandel vertritt. Diese Ähnlichkeit passt zu den beliebten Meme Coins, die sich um niedliche Tierfiguren drehe

:

DE_CRYPTONEWS: Bitcoin ETF Token: Günstiger Coin mit enormem WachstumspotenzialWird es tatsächlich zur Genehmigung der ersten US Bitcoin Spot ETFs kommen, steigt die globale Akzeptanz als Ganzes. Das fördert die Massenadaption von Kryptowährungen, wovon auch die Anleger von Bitcoin ETF Token in erheblichem Maße profitieren.

Herkunft: de_cryptonews | Weiterlesen »

FİNANZENNET: Shiba Inu seit Jahresstart im Plus, aber weit von Allzeithoch entferntDie Kryptowährung Shiba Inu hat sich als Meme-Coin und angeblicher 'Dogecoin-Killer' einen Namen in der Krypto-Community gemacht. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,1 Milliarden US-Dollar gehört SHIB aktuell zu den Top 20 der größten Kryptowährungen (Stand: 15. November 2023).

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen »

DE_CRYPTONEWS: IOTA-Kurs und vielversprechende AlternativenDie Performance der Kryptowährung IOTA war in den letzten Jahren mäßig. Experten erklären den Wertverlust mit der schwachen globalen Marktlage und dem Wertverfall von Leitwährungen wie Bitcoin. Eine vielversprechende Alternative ist Fight Out, eine App, die Fitness und Kryptowährungen verbindet.

Herkunft: de_cryptonews | Weiterlesen »

DE_CRYPTONEWS: Crypto Whale Pumps Free Signals Service bringt 881% ROI für UserJetzt, wo die Kryptowährung wieder in Schwung kommt, gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um auf die besten Alpha-Calls-Kryptosignale auf dem Markt zuzugreifen – mit Crypto Whale Pumps Premium, das am Montag, den 20. November 2023 um 12:00 Uhr UTC eingeführt wird.

Herkunft: de_cryptonews | Weiterlesen »

DE_CRYPTONEWS: Solana: Monster-Aufwärstrend erwartet - Sollte man jetzt kaufen?Ethereum-Konkurrent Solana (SOL) bewegt sich seit Wochen immer höher, kein anderer Coin der Krypto-Top-10 kommt aktuell auf eine derartige Performance. Ein beliebter Trader sieht sogar einen „Monster-Aufwärstrend“ und erklärt in einer Prognose, wie hoch SOL seiner Einschätzung nach steigen kann. Sollte man Solana kaufen – oder ist es dafür zu spät?

Herkunft: de_cryptonews | Weiterlesen »

FİNANZENNET: Hoffnungen auf Bitcoin-Spot-ETF sorgt für Kursfantasie: Bitcoin im Rally-ModusDer Bitcoin legt im laufenden Jahr einen beeindrucken Lauf hin. Pünktlich zum Jahresstart begann die Ur-Cyberwährung eine rasante Rally. Am 24. Oktober überstieg der Bitcoin zum ersten Mal seit Mai 2022 wieder die 35.000-US-Dollar-Marke. Beim aktuellen Stand von 36.471 US-Dollar liegt der Bitcoin auf Jahressicht gut 123 Prozent im Plus (Stand: 14. November 2023). Damit performte die größte Kryptowährung deutlich stärker als die meisten anderen Cyberdevisen, beispielsweise liegt der Ether seit Januar etwa 74 Prozent im Plus, bei Ripple belaufen sich die Jahresgewinne bislang auf 96 Prozent. Hoffnungen auf Einführung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USAEinen wichtigen Grund für die Outperformance des Bitcoin bilden die Spekulationen rund um die baldige Einführung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen »