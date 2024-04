Chiara und Ava: Große Herausforderung in ihrer Beziehung

Chiara und Ava stehen vor der wohl größten Herausforderung in ihrem gemeinsamen Leben: Ava hat sich auf eine Stelle in München beworben. Chiara fasst daher einen Entschluss. Achtung, es folgen Spoiler! Bei AWZ sorgen Chiara (Alexandra Fonsatti) und Ava (Laura Egger) für jede Menge Überraschung en. Erst vor wenigen Wochen hatte Ava ein unschlagbares Jobangebot von ihrem Bekannten beim BDE erhalten: Sie soll in München ein Trainingscamp leiten.

Obwohl die Entfernung zu einer Belastungsprobe für ihre Beziehung mit Chiara werden könnte, entschied sich Ava dazu, sich auf die Stelle zu bewerben. Während Chiara anfangs alles andere als begeistert darüber war und sogar über eine Trennung nachdachte, steht sie ihrer Freundin inzwischen unterstützend zur Seite. Aber nicht nur das. Chiara hat auch eine ganz besondere Überraschung für Ava parat. Chiara will ihre Karriere aufgeben Auch wenn Ava noch nicht die Zusage erhalten hat, bereitet sich das Paar bereits auf den bevorstehenden Abschied vor

