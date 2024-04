Chefvolkswirt erwartet Zinssenkungen in den USA und zurückhaltende Zinspolitik in Europa

Volker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, rechnet für die USA mit drei bis vier Zinssenkungen ab Juni - eine Maßnahme, die die Inflation adressiert und durch hohe reale Zinsen begründet ist. Im Gegensatz dazu erwartet Hellmeyer von der Europäischen Zentralbank eine zurückhaltendere Zinspolitik mit nur zwei Anpassungen. Für Deutschland sieht Hellmeyer positive Signale wie verbesserte Sentiment-Indikatoren, die jedoch noch hinter globalen Dynamiken zurückbleibt.

Unterdessen ergreift auch die chinesische Regierung angesichts schwacher Investitionen die Initiative und will künftig ausländische mit inländischen Unternehmen gleichstelle

