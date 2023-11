Cheftrainer Lieberknecht nicht bei Darmstadt wegen Schlaganfall seiner Frau

'Der Cheftrainer befindet sich in Absprache mit dem Verein derzeit nicht in Darmstadt, sondern bei seiner Frau sowie seinen Kindern', heißt es in einer Pressemitteilung. 'Ein Schlaganfall seiner Frau Simone erfordert aktuell Torstens gesamte Kraft und Aufmerksamkeit. Von uns als Verein erhält er jede erdenkliche Rückendeckung, um sich voll und ganz seiner Frau sowie seiner Familie widmen zu können,' erklärt Präsident Rüdiger Fritsch.

Einsatz gegen Mainz offenOb Lieberknecht beim Bundesliga-Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FSV Mainz 05 wieder im Einsatz sein wird, sei derzeit noch offen. Das Training wird von Co-Trainer Ovid Hajou mit Unterstützung des weiteren Co-Trainers Kai Peter Schmitz sowie des Torwarttrainers Dimo Wache geleitet. Sollte Lieberknecht am Samstag fehlen, werde Hajou zusammen mit dem Trainerteam auch die Mannschaft betreuen, hieß es weiter. Mehr zu den Autoren und Autorinnen auf skysport.de Alle weiteren wichtigen Nachrichten aus der Sportwelt gibt es im News Update nachzulesen

:

BILD: Darmstadt-Trainer Lieberknecht: Schlaganfall bei seiner FrauDa wird Fußball unwichtig. Schwerer Schicksals-Schlag für Torsten Lieberknecht (50). Seine Frau Simone hat einen Schlaganfall erlitten.

Herkunft: BILD | Weiterlesen »

FOCUSONLİNE: Frau von Bundesliga-Coach erleidet Schlaganfall - Darmstadt vorerst ohne TrainerDer SV Darmstadt 98 muss die Vorbereitung auf das Fußball-Bundesligaspiel am Samstag gegen den FSV Mainz (15.30 Uhr/Sky) aus familiären Gründen ohne Trainer Torsten Lieberknecht bestreiten.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen »

MORGENPOST: Familiäre Gründe: Darmstadt vorerst ohne LieberknechtNach einem Schlaganfall seiner Frau kümmert sich Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht derzeit um seine Familie.

Herkunft: morgenpost | Weiterlesen »

RTL_COM: Schlaganfall! Frau von Darmstadt-Trainer Torsten Lieberknecht geht es nicht gutZwei Frauen, ein Schicksal

Herkunft: RTL_com | Weiterlesen »

SKY SPORT NEWS HD: Torsten Lieberknecht steht Darmstadt in dieser Woche nicht zur VerfügungTorsten Lieberknecht wird dem SV Darmstadt 98 aus familiären Gründen in dieser Woche nicht zur Verfügung stehen. Das teilte der Bundesligist am Montagnachmittag mit.

Herkunft: Sky Sport News HD | Weiterlesen »

AERZTEZEİTUNG: Besonders gefährliches Duo : Junge Raucher mit Prädiabetes haben ein erhöhtes Schlaganfall-RisikoPrädiabetes könnte bei jungen Tabak-Konsumierenden das Risiko für einen Schlaganfall verdreifachen, so eine US-Analyse. Bei dieser Risikokonstellation sollte besonders auf Entwöhnung gedrängt werden.

Herkunft: aerztezeitung | Weiterlesen »