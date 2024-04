Chefmechaniker Lee Stevenson wechselt zu Sauber

Hinter den Kulissen stellt Sauber-CEO Andreas Seidl die Weichen zur Zukunft, wenn Anfang 2026 aus Sauber der F1-Auftritt von Audi wird. Die jüngste Verstärkung: Ex-Verstappen-Chefmechaniker Lee Stevenson.Toller Fang für die Sauber-Mannschaft, die ab 2026 zum Formel-1-Werksrennstall von Audi wird: Nach 18 Jahren in Diensten von Red Bull Racing wechselt Chefmechaniker Lee Stevenson zu Sauber.

Vor Ostern bestätigte der Engländer auf Instagram, dass er ein neues Kapital in seiner Karriere beginnen werde, «am anderen Ende der Boxengasse». Stevenson hatte 2006 beim Rennstall aus Milton Keynes begonnen, zunächst als Nummer-2-Mechaniker. 2014 wurde er zum Chefmechaniker ernannt. 2023 teilte er seinem Arbeitgeber mit, dass er eine neue Herausforderung sucht. Stevenson auf Instagram: «Das waren für mich unglaubliche 18 Jahre. Ich hätte nie geglaubt, dass wir all diese tollen Erfolge erreichen könne

