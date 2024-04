Chefarzt zeigt Jugendlichen, wie einfach Wiederbelebung ist

Als Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin im Franziskus Hospital Bielefeld ist sein Tag eigentlich schon gut ausgefüllt. Aber das hält Niels Rahe-Meyer nicht davon ab, in Schulen zu gehen und Jugendlichen zu zeigen, dass Wiederbelebung eigentlich kinderleicht ist. Die verschiedenen Projekte wie „Staying alive“, „Leben retten macht Schule“ und „ein Leben retten“ tragen Früchte, sagt der 63-Jährige.

Die Zahl der Laien, die bei einem Herzstillstand mit der Reanimation starten, bevor der Notarzt da ist, habe sich in den vergangenen Jahren verdoppelt. „Viele haben nur so eine Chance, sonst stirbt das Gehirn ab“, sagt er. Wiederbelebung sei ein bisschen wie Fahrradfahren: Wenn man die Herzdruckmassage einmal richtig beherrsche, verlerne man sie nicht wieder

