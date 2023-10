Charlotte Würdig: Urlaub mit Sido und der Neuen

Sido, der bürgerlich Paul Würdig heißt, machte seine Drogenprobleme für das Scheitern ihrer Ehe verantwortlich. In der Zeit der Corona-Pandemie verlor er die Kontrolle. Eine Therapie half ihm schließlich, und Charlotte stand ihm auch in dieser Zeit bei.Zuletzt war sie mit ihrem Ex-Mann und dessen neuer Freundin zusammen in den Ferien, wie sie nun im RTL-Interview erzählte."Ja, so machen das moderne Frauen. Wir waren zusammen im Urlaub.

Grundsätzlich sei sie überzeugt, dass die Kinder nach einer Trennung an erster Stelle stehen müssten."Bei einer Trennung oder bei einer Scheidung, wenn Kinder mit ihm Spiel sind, dann musst du dein verdammtes Ego da drunter stellen, das hat da oben nichts zu suchen und daraus lernst du nämlich, es geht ja doch", betonte die 45-Jährige.

