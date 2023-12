Charlie Sheen spricht über seine Fehltritte und Gagen bei „Two and a Half Men“

In einem Interview sprach Hollywoodstar Charlie Sheen offen über seine Fehltritte, die zu seinem Rausschmiss aus der Hitserie „Two and a Half Men“ führten. Lange Zeit galt er als bestbezahlter TV-Star überhaupt mit einer Gage von unfassbaren 1,8 Millionen US-Dollar pro Episode bei den Staffeln 7 und 8 der Hitserie „Two and a Half Men“. Kein anderer Hollywoodstar erhielt mehr Geld pro Episode.

Fast eine Dekade hat es gedauert, bis ihn Jennifer Aniston und Reese Whiterspoon knapp überholten mit Gagen von jeweils 2 Millionen US-Dollar pro Episode bei „The Morning Show“. Da die Serie allerdings pro Staffel nur 10 Episoden aufweist, hat Charlie Sheen immer noch mehr Geld verdient: Die betreffenden Staffeln 7 und 8 bei „Two and a Half Men“ haben zusammen 38 Episoden





KINOde » / 🏆 36. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Trainer Karsten Heine über seine Entlassung bei AltglienickeSeit 36 Jahren ist Karsten Heine als Trainer im Berliner und Brandenburger Fußball unterwegs. Nach zuletzt vier erfolgreichen Jahren bei Altglienicke wurde das Urgestein kürzlich entlassen. Im Interview spricht er über die Gründe und seine Zukunft.

Herkunft: rbb24 - 🏆 12. / 71 Weiterlesen »

„Scream 7“ verliert seine Scream QueenDie Horror-Reihe „Scream“ sorgt für gewöhnlich für Leinwand-Schrecken. Doch dieser Schock dürfte Fans besonders treffen: „Scream 7“ verliert seine Scream Queen.

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

Wie Deutschland seine Probleme lösen kannHaushaltssperre, Schuldenbremse, Kanzlerkrise: Unser Kolumnist Fabio De Masi macht konstruktive Vorschläge, wie die (neue) Bundesregierung diese Probleme endlich lösen könnte. Ein Kommentar. Politik

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »

Chatkontrolle: EU-Parlament bestätigt seine PositionWie erwartet hat das EU-Parlament den Ende des letzten Monats erarbeiteten Kompromissvorschlag bezüglich der Chatkontrolle nun bestätigt.

Herkunft: ComputerBase - 🏆 27. / 67 Weiterlesen »

Herzchirurg erinnert sich an seine Gefangenschaft in SyrienEin Kriegsgefangener, der heute selbst zur Rettung kommt: Der israelische Arzt Dr. Nahum Nesher ist Herzchirurg in Tel Aviv, Mitbegründer der Rettungsmission der Armee und ehemaliger Gefangener in Syrien – er weiß, was die Geiseln in Gaza durchmachen.

Herkunft: aerztezeitung - 🏆 81. / 55 Weiterlesen »

Gletscherschmelze im Himalaya: Ein Dorf kämpft für seine ZukunftTariq Jamil misst die Eisbewegung am Shisper-Gletscher und mobilisiert sein Dorf, um sich gegen die Auswirkungen der Gletscherschmelze zu schützen.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »