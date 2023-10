Charles verkauft jetzt Pizza für Royal-Fans

Als ob er nicht schon genug zu tun hätte und als ob er nicht genug Geld in der Haushaltskasse hätte: Charles (74) verkauft jetzt Pizza für Royal-Fans. Kostenpunkt: 13 Pfund (ca. 15 Euro) für eine Margherita. Aber außer Tomatensoße und Käse ist da noch nix drauf.Diese Situation im Podcast hat nach den neuesten Erkenntnissen Geschmäckle. Für rund 16 Euro gibt’s im Mews Café die „Kings Garden Vegetable“-Pizza mit Zutaten direkt aus dem Garten des Königs. Wer eine Extraportion Peperoni möchte, muss rund 50 Cent drauflegen und für 17 Euro können sich hungrige Touristen die „Balmoral“-Pizza mit Hühnchen, Speckstreifen und schottischem Haggis (allerlei vom Schaf) gönnen.Foto: balmoral_castle/Instagram Wenn zwischen den Porträts der königlichen Familie in der kleinen Pizzeria kein Platz mehr ist, kann der Pizza-Karton auch mit nach draußen auf Picknickbänke genommen werden. Und wer nach dem englisch-italienischen-Snack noch mehr Geld ausgeben will, der könnte direkt noch eine Tour durch den angrenzenden Souvenir-Laden machen.„Die sind ziemlich gut. Definitiv ein Essen für einen König. Man kann die Qualität schmecken“, erzählt ein Gast von seiner Erfahrung, ein weiterer meint: „Die Pizzen sind der Wahnsinn. Gut gemacht, Köche!“. Die sollten auf jeden Fall aufpassen.“ Domino’s ist eine Pizza-Schnellrestaurantkette, die weltweit dutzende Filialen hat. Kein vergleich also, finden die Fans, die schon bei Charles gefuttert habe

