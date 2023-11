Charles III. feiert 75. Geburtstag

Charles III. feiert am heutigen 14. November seinen 75. Geburtstag. Das ist sicher auch für ihn ein Zeitpunkt, um zurückzublicken – auf sein bewegtes Leben und die intensiven vergangenen Monate. Das 75. Lebensjahr hatte es besonders in sich für Charles: Er musste sich in die Arbeit als Oberhaupt des britischen Königshauses einarbeiten und unzählige Termine absolvieren. Im Mai erfolgte seine Krönung unter den Augen Millionen von TV-Zuschauern weltweit.

Und auch im neuen Lebensjahr wird dem Senioren sicher nicht langweilig werden. Er hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Monarchie zu modernisieren und zu verschlanken. Wie viel Zeit ihm dafür noch bleibt, steht in den Sternen. Sicher ist naturgemäß jedoch, dass er die 70-jährige Regentschaft seiner Mutter nicht erreichen kann. Aber dafür hat er bereits auf andere Weise Geschichte geschrieben - und das bereits als Baby. Sieben Tatsachen, die ihn in den vergangenen 75 Jahren einmalig gemacht haben...Charles war 1948 das erste royale Baby, das im 20. Jahrhundert im Buckingham Palace geboren worden is

BRİGİTTEONLİNE: Prinz Daniel feiert 50. Geburtstag im SchlossAm Samstag, 11. November 2023, feierte Prinz Daniel seinen 50. Geburtstag im Schloss. Bei der Party samt Stargästen soll die Stimmung ausgelassen gewesen sein – doch wo waren seine Kinder?

BUNTE: 94. Geburtstag von Grace KellyHeute wäre der 94. Geburtstag von Grace Kelly, der Oscar-Gewinnerin und ehemaligen Fürstin von Monaco. Sie war eine bekannte Schauspielerin und verhalf Monaco zu neuem Glanz.

GAMESTAR_DE: Neue PlayStation »Portal« ab 15. November erhältlichDie neue PlayStation mit dem Namen »Portal« wird ab dem 15. November im Handel erhältlich sein. Es handelt sich um ein Streaming-Gerät, das nur in Verbindung mit einer PlayStation 5 funktioniert. Wir haben den Handheld bereits getestet und geben unseren Ersteindruck wieder.

ZDFSPORTSTUDİO: das aktuelle sportstudio vom 11. November 2023Mit dem Bundesliga-Abendspiel VfL Bochum gegen den 1. FC Köln und Berichten von den Begegnungen des 11. Spieltags. Zu Gast: Deniz Undav und Laura Siegemund

FN_NACHRİCHTEN: Unternehmensanleihemarkt Euroland: Neuemissionspipeline dürfte im November etwas Druck aufbauenFrankfurt (www.anleihencheck.de) - Sorgen über eine Eskalation der Lage im Nahen Osten haben im Oktober die Risikoaufschläge an den Kreditmärkten kurzzeitig anspringen lassen, so die Analysten der DekaBank.Doch

AERZTEZEİTUNG: Phase-III-Studie EMERGE : Gestationsdiabetes: Kaum Vorteile für frühe MetformintherapieEine Metformintherapie sofort nach der Diagnose eines Gestationsdiabetes bringt kaum Vorteile: Zwar ist damit seltener eine Insulintherapie nötig, allerdings wird insgesamt keine bessere glykämische Kontrolle erzielt.

