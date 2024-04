Charité 4 - Eine Vorausschau auf das Gesundheitssystem von morgen

„ Charité 4“ spielt in der Zukunft und liefert viele Anregungen, über das Gesundheitssystem von morgen nachzudenken. Thematisch ist die Staffel jedoch überladen. Die TV-Kritik.Szene aus „ Charité 4“: Marlene Hirt (Gina Haller, l.), Dr. Seda Safadi (Adriana Altaras, M.) und Lou Melnik (Joshua Seelenbinder, r.) nach einer geheimen Operation in der Schattenklinik.

Auch wenn die aktuelle Stimmung angesichts der Krisen und Kriege eher düster ist, viele einen Abschwung oder gar die Apokalypse beschwören – in 25 Jahren wird vieles besser sein. So erzählt es zumindest die vierte Staffel der-Erfolgsreihe „Charité“, die in das Jahr 2049 springt. Während die meisten Science-Fiction-Serien derzeit finstere Dystopien sind, wie „Helgoland 513“ auf Sky anno 2039, so kommt die ARD-Vorausschau auf die Zukunft der Medizin wesentlich heller und optimistischer dahe

Charité Zukunft Gesundheitssystem Medizin Science-Fiction

