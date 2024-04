Charaktererstellung und Skill-System in Fallout 4

In Fallout 4 will die Charaktererstellung mithilfe des umfangreichen Skill-System s vom Postapokalypse-Rollenspiel gut überlegt sein. 70 Basis- Perks mit mehreren Rängen ermöglichen 270 verschiedenen Fähigkeiten in den diversen Talentbäumen des SPECIAL-Systems. Wir stellen euch alle Perks von Fallout 4 mit ihren Anforderungen und verschiedenen Rängen vor. Mit dem neuen DLC „ Far Harbor “ kommen zudem 7 Ränge hinzu.

Beispielsweise müsst ihr Lokaler Anführer erst auf Rang 2 bringen, bevor ihr Läden und Arbeitsstationen in eurer Werkstatt-Siedlung errichten dürft. Insgesamt könnt ihr so über 270 verschiedene Fähigkeiten entwickeln.Beachtet bei den Talentbäumen, dass ihr die Perks mit höherem Level nur durch entsprechend hohe Attribute freischaltet.

Fallout 4 Charaktererstellung Skill-System Perks DLC Far Harbor Bethesda

