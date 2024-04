Chaos Walking: Buchverfilmung floppt im Kino

Dystopien wie in „Fahrenheit 451“, Mysterien wie in „Inception“, Sci-Fi und fremde Welten wie in „Dune“: Spannende Realitätsfluchten faszinieren Annemarie. „ Chaos Walking “ wollte noch spät auf die Young-Adult-Welle aufspringen – und scheiterte kläglich.

Trotz angesagter Stars wie Tom Holland und Daisy Ridley ging kaum jemand für die eigentlich vielversprechend klingende Buchverfilmung ins Kino… Romanverfilmungen haben einen klaren Vorteil – sie haben schon vor Kinostart Fans, die sich auf die Adaption ihres liebsten Lesestoffes freuen, vielleicht gemischt mit etwas vorsichtiger Skepsis, ob denn die Verfilmung der Vorlage gerecht wird. Und so hatte eigentlich auch „Doch die Rechnung ging nicht auf, und das Publikum blieb dem Sci-Fi-Abenteuer von „Road House“-und „Edge Of Tomorrow“-Regisseurfern. Immerhin bedeutet das aber, dass eben noch nicht besonders viele Menschen „Chaos Walking“ gesehen haben – und vielleicht heute einschalten, wenn der Film seine Free-TV-Premiere feier

Chaos Walking Buchverfilmung Tom Holland Daisy Ridley Kino Free-TV-Premiere

Zu 'Damsel' gibt es auch einen Roman – dabei ist der Netflix-Hit gar keine Buchverfilmung!High Fantasy, Dark Fantasy, Science Fantasy und mehr: Annemarie ist als Fantasy-Expertin immer dann zur Stelle, wenn es um „Herr der Ringe“, „Narnia“, „Pans Labyrinth“, die Artus-Sage & Co. geht.

