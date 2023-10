Chaos in Mexiko: Verstappen gewinnt, Pérez crasht

Der Sieger ist mit Max Verstappen (26) der übliche Kandidat. Aber dieses Rennen war trotzdem richtig packend. Sergio Pérez (33) crasht, Kevin Magnussen (31) auch, Rote Flagge, Verstappen siegt. Chaos in Mexiko! In der ersten Startreihe des Großen Preises von Mexiko-Stadt steht ausnahmsweise kein Red Bull, sondern zwei Ferrari: Charles Leclerc (26) vor Carlos Sainz (29). Verstappen dahinter auf drei. Doch gleich nach dem Start sind die Hoffnungen auf einen Nicht-Verstappen-Sieg dahin, der Holländer geht mit Mega-Tempo zwischen den Ferrari durch, Pérez (gestartet von 5) kann ebenfalls aufholen, ist auf Höhe der Ferrari.Auch zehn Jahre nach dem schweren Skiunfall weiß die Welt nicht, wie es Schumi geht. Leclerc und Pérez berühren sich, der Mexikaner hebt ab, landet wieder auf allen vier Rädern und rauscht von der Strecke. Er schafft den Weg in die Box. Die Mechaniker tüfteln noch an seinem Auto, doch die Schäden sind einfach zu groß. Er muss abstellen, schlägt frustriert mit seinen Händen aufs Lenkrad. Richtig bitter für den Lokalhelden! Er sagt später: „Rennunfall.“ Sergio Pérez hebt nach einer Berührung mit Charles Leclerc ab, ist danach raus. Karbonteile fliegen durch die Luft. Sein Red Bull schlägt wieder auf dem Asphalt auf. Er schafft es noch in die Box, muss aber abstellenGegen Charles Leclerc ermittelt die Rennleitung – weil sein Auto angeblich infolge des Unfalls nicht mehr verkehrssicher is

