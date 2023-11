Chaos am Hauptbahnhof in Augsburg

Chaos an einem Dienstagabend am Hauptbahnhof in Augsburg: Noch arbeiten alle Lokführer, für die Bahnreisenden läuft trotzdem bei weitem nicht alles nach Plan. "Der erste Zug ist ausgefallen", sagt eine Kundin, "und als wir dann mit dem anderen Zug fahren wollten, hat der Bahnbedienstete gesagt, der wäre an den anderen Zug angehängt gewesen und ist infolgedessen auch ausgefallen." Ein anderer Fahrgast rätselt, "ob wir heute noch einigermaßen hinkommen, wo wir hinwollen".

Die Reisenden Richtung Ansbach haben Pech und die Richtung Ulm auch, ihre Züge fallen aus.Busunternehmer: "Das ist wieder eine Geschichte von der DB" "Es ist gar nicht klar, ob jetzt irgendwas fährt. Die Informationen sind eine Katastrophe", echauffiert sich ein Kunde. Und sagt weiter: "Unten steht irgendwas von Schienenersatzverkehr (SEV), draußen ist nix." Doch auf dem Bahnhofsvorplatz hätte es einen Ersatzbus gegeben, erzählt Busunternehmer Tobias Maikowske. Vor einer Stunde sei das Fahrzeug Richtung Ulm gefahren. Nur davon hat wohl kaum jemand was mitbekomme

AZ_AUGSBURG: Israel-Flagge wird abgenommen: Zentralrat der Juden kritisiert Stadt AugsburgNoch weht die Israel-Flagge tagsüber am Augsburg er Rathausplatz. Doch die Stadt möchte sie demnächst ganz abhängen. Das sorgt für Kritik.sorgt bundesweit für Schlagzeilen. Weitere Medien greifen das Thema auf, in den sozialen Netzwerken wird darüber diskutiert. Neben dem Zentralrat der Juden kritisiert unter anderem Talya Lador-Fresher, Leiterin des Generalkonsulats des Staates

BERLİNERZEİTUNG: 1. FC Union Berlin: Noch einmal dort anfangen, wo die Reise ins Glück begannEinmal erst war der fcunion vor seinem jetzigen Dilemma Tabellenletzter der Bundesliga. Aus der Krise von damals könnten die Eisernen was lernen, um die Trendwende zu schaffen. UNVEU Eisern UnionBerlin Union Berlin 1FCUnionBerlin

DW_DEUTSCH: Erstes Treffen zwischen Xi Jinping und Joe Biden seit einem JahrDie Beziehungen zwischen den USA und China sind auf einem Tiefpunkt. Militärflugzeuge kommen sich über dem Südchinesischen Meer gefährlich nahe. Im Zoo der US-Hauptstadt gibt es seit Anfang November keine Pandas mehr. Die Welt schaut gespannt auf das Treffen zwischen Xi Jinping und Joe Biden.

COMPUTERBASE: Intel ermöglicht den Betrieb einer Sockel 1151 V2 CPU in einem Sockel 1151 V1 MotherboardEin Forum-Nutzer berichtet über seine Erfahrungen beim Betrieb einer Sockel 1151 V2 CPU in einem Sockel 1151 V1 Motherboard.

KINODE: Elon Musk wird in einem Biopic verewigtBasierend auf seiner Biografie entsteht ein Biopic über Elon Musk, bei dem Darren Aronofsky Regie führen wird. Musk ist eine der schillerndsten und kontroversesten Persönlichkeiten der aktuellen Zeit und derzeit der reichste Mensch der Welt.

RPONLİNE: Robert Habecks Comeback nach einem tiefen Fall​Wirtschaftsminister Robert Habeck hat in diesem Jahr viel Vertrauen verspielt und an Beliebtheit eingebüßt. Nun tritt der Grüne auffällig oft in seiner Rolle als Vizekanzler in Erscheinung, auch bei Themen, die nicht in seine Zuständigkeit fallen. Warum das kein Zufall ist.

