Karun Chandhok will in die Formel 1 zurückkehren. Der ehemalige HRT-Pilot, der ab dem Deutschland-GP Ende Juli 2010 durch Sakon Yamamoto und später Christian Klien ersetzt wurde, sagt: «Mein Ziel für 2011 bleibt ein Stammplatz in der Formel 1, und meine Verhandlungen entwickeln sich in die richtige Richtung.»

Das Glück des Inders könnte sein, dass sein Heimatland 2011 erstmals mit einem eigenen Grand Prix in den Kalender rückt. Chandhoks Plan B sieht die Rückkehr in die GP2 vor, für die an diesem Wochenende in Abu Dhabi testete.​Max Verstappen ist dreifacher Formel-1-Champion, nur fünf Piloten haben mehr Titel erobert in der Königsklasse. In der Wahnsinns-Saison 2023 hat der Niederländer ein neues Niveau erreicht.

