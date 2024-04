Chancen für Start-ups und neuer Hochschulstandort in Traunstein

Das digitale Gründerzentrum Stellwerk 18 ist seit 2017 eine treibende Kraft in der Förderung von Unternehmertum im digitalen und Start-up-Bereich in Südostoberbayern. Seit November gibt es eine Außenstelle auf dem Campus Chiemgau in Traunstein .

Der IHK-Regionalausschuss diskutierte über Chancen für Start-ups und den neuen Hochschulstandort in Traunstein.

Gründerzentrum Start-Ups Hochschulstandort Traunstein IHK-Regionalausschuss

Traunstein - Landkreis: Droht eine Rücktrittswelle der Bürgermeister wegen Anfeindungen?Beleidigung, rechtlich im § 185 des Strafgesetzbuches (StGB) verankert, umfasst das Kundgeben einer Missachtung oder Nichtachtung durch Wort, Schrift, Bild oder andere Darstellungsformen gegenüber einer anderen Person. Ziel ist es, den sozialen Geltungswert des Betroffenen herabzusetzen. Mehr Infos findest Du auf www.rosenheim24.de.

