Er gilt als bester Portfoliostratege der Wall Street. Laut Michael Wilson von Morgan Stanley stehen die Chancen auf eine Jahresendrallye schlecht. Seine Gründe.Aktienmarkt macht sich mehr Sorgen um Wachstum als um Zinssätze und Bewertungen"Die Chancen auf eine Rallye im vierten Quartal sind deutlich gesunken", zitiert Bloomberg Michael Wilson von Morgan Stanley. Wilson wurde in der jüngsten Umfrage vomerneut zum besten Portfoliostrategen gekürt.

Anleger sorgen sich um die Auswirkungen längerfristig hoher Zinssätze. Der S&P 500 hat am Freitag angesichts steigender Volatilität und höherer US-Inflationszahlen eine technische Korrektur verzeichnet und zehn Prozent unter seinem jüngsten Höchststand im Juli geschlossen. Der Markt blickt nun auf die Prognosen der laufenden Gewinnsaison, um die Gewinnprognosen und die Fähigkeit der Unternehmen zu beurteilen, Gegenwind wie höhere Zinsen zu verkraften.

Die Gewinnerwartungen seien"für das vierte Quartal und für 2024 zu hoch, selbst in einer Wirtschaft, die sich gut entwickelt", so Wilson weiter. Es sei unwahrscheinlich, dass die Geld- und Fiskalpolitik für Erleichterung sorgen werde, und es könnte zu einer weiteren Verschärfung kommen, meint der Stratege. headtopics.com

Zinssensible Aktien haben in den vergangenen Monaten unterdurchschnittlich abgeschnitten, während Aktien der defensiven Sektoren mit dem Energiesektor eine Outperformance erzielten."Dieser Performance-Hintergrund spiegelt einen Markt wider, der sich zunehmend mehr Sorgen um das Wachstum macht als um höhere Zinssätze und Bewertungen an sich", so der Morgan-Stanley-Stratege.gibt es Lars Wißlers Börsendienst mit 50 Prozent Rabatt.

