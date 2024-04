Chance Perdomo: Euphorie vor dem Tod

Chance Perdomo (27) war vor seinem Tod offenbar ganz euphorisch. Der Schauspieler starb vor wenigen Tagen nach einem Motorradunfall, bei dem keine weiteren Personen involviert gewesen sein sollen. Wenige Wochen zuvor hatte er auf seinem Instagram-Account noch Bilder eines Motorrads gepostet und betont, bald wieder auf der Straße zu sein. 'Tag 77. Die Ruhe vor dem Sturm', schrieb er. Chances Fans finden den Beitrag in Anbetracht dessen, was passiert ist, mittlerweile jedoch ziemlich gruselig.

'Das ist so traurig und gespenstisch', kommentiert ein User. Ein anderer meint: 'Es ist ein schönes Bike, aber ich wünschte, du hättest es nie gehabt.' Der Chilling Adventures of Sabrina-Darsteller war offenbar dabei, auch sportlich durchzustarten. Er teilte immer wieder Fotos aus dem Fitnessstudio, auf denen er seine Muskeln präsentierte. In seinem letzten Post sind im Hintergrund ebenfalls Sportgeräte zu sehen. 'Ich habe noch nicht angefangen, bin aber schon erschöpft.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



promiflash / 🏆 112. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Tod von Chance Perdomo: Große Folgen für zweite Staffel 'Gen V'Der Tod von Schauspieler Chance Perdomo hat unmittelbare Folgen für die zweite Staffel von 'Gen V'. Diese sei 'bis auf Weiteres' aufgeschoben.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Nach Tod von Chance Perdomo: Dreh der zweiten 'Gen V'-Staffel nach Tragödie verschobenDer Tod von Chance Perdomo hat unmittelbare Folgen für die zweite Staffel von 'Gen V'. Diese sei 'bis auf Weiteres' aufgeschoben.

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Gen V: Chance Perdomo, ein Star der Spin-Off-Serie, verstirbt bei MotorradunfallMit 27 Jahren ist der Darsteller bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Wegen des tragischen Vorfalls verschiebt sich die zweite Staffel der...

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Chance Perdomo: 'Gen V'-Schauspieler mit 27 Jahren gestorbenChance Perdomo, bekannt aus der Serie 'Gen V' und 'The Chilling Adventures of Sabrina', ist bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Schock-Nachricht! Chance Perdomo stirbt nach MotorradunfallChance Perdomo, bekannt aus der Serie 'Gen V' und 'The Chilling Adventures of Sabrina', ist bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Er wurde nur 27 Jahr...

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Britischer Schauspieler: Chance Perdomo stirbt mit 27 JahrenEr ist bekannt aus dem Superhelden-Spin-off »Generation V« und dem Serienhit »Chilling Adventures of Sabrina«. Nun ist Chance Perdomo bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »