Chance für den Frieden in der Ukraine?

Hätte der Krieg in der Ukraine bereits in seinem Anfangsstadium gestoppt werden können? Es gibt eine Chance für den Frieden.Der damalige britische Premierminister Boris Johnson bei einem Überraschungsbesuch in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im April 2022.

Der ehemalige UN-Repräsentant und Diplomat Michael von der Schulenburg, der Politikwissenschaftler Hajo Funke und der ehemalige Nato-General Harald Kujat sind der Überzeugung, dass die derzeitige Phase des Ukraine-Krieges äußerst gefährlich ist und dass eine Eskalation droht. Jetzt sei die größte Gefahr für Ukraine, aber auch für Europa, dass sich der Krieg zu einem ewigen Konflikt verwandelt, der viele weitere Menschenleben kosten könnte. Ein verhandelter Waffenstillstand gefolgt von Friedensverhandlungen sei jetzt notwendig. In seiner Analyse, die ebenfalls auf der Website der Berliner Zeitung erschienen ist, stellt Alexander Dubowy demgegenüber die Sinnhaftigkeit einer schnellen Friedenslösung infrage und erklärt, warum Russland diesen Krieg in die Länge ziehen wil





🏆 10. berlinerzeitung » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

375 Jahre Westfälischer Frieden: Frieden muss man wollenDer Westfälische Frieden von 1648, in diesem Jahr in Osnabrück und Münster gefeiert, liegt Jahrhunderte zurück. Lernen kann man von ihm bis heute.

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 10. / 74,1 Weiterlesen »

Baerbock in Armenien und Aserbaidschan: Gibt es eine Chance auf Frieden?Außenministerin Annalena Baerbock reist zuerst nach Armenien und dann nach Aserbaidschan. Der Konflikt um Bergkarabach ist im September eskaliert. Wie könnte ein Frieden aussehen?

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 10. / 74,1 Weiterlesen »

Pedro Sánchez kann weiter regieren: Chance für Frieden in KatalonienSánchez hat sich seine knappe Mehrheit im spanischen Parlament teuer erkaufen müssen. Doch die Amnestie für die katalanischen Separatisten könnte sich lohnen.

Herkunft: nwnews - 🏆 10. / 74,1 Weiterlesen »

Bitcoin News: Experten identifizieren einzigartiges Chance-Risiko-VerhältnisExperten bleiben bullisch für Bitcoin. Denn das Chance-Risiko-Verhältnis setze im Jahr 2023 neue Maßstäbe - wie hoch kann BTC steigen?

Herkunft: de_cryptonews - 🏆 10. / 74,1 Weiterlesen »

„Nicht einfach“: Von der Leyen fordert gerechten Frieden für UkraineUrsula von der Leyen betont die Notwendigkeit eines gerechten Friedens in der Ukraine und unterstreicht die Wichtigkeit der EU-Integration für Stabilität und Reformen.

Herkunft: focusonline - 🏆 10. / 74,1 Weiterlesen »

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 08:50 Selenskyj kapituliert, Putin erklärt Frieden: Deepfakes beeinflussen Kriegsberichterstattung +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Herkunft: ntvde - 🏆 10. / 74,1 Weiterlesen »