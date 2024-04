Champions-League-Saison 2023/24: Viertelfinal-Paarungen stehen fest

Die Champions-League- Saison 2023/24 ist in vollem Gange, die Viertelfinal-Paarungen sind fix. Wer spielt gegen wen? Wer überträgt live? Wann geht's danach weiter?, in einem spannenden Finale setzte sich das Team von Trainer Pep Guardiola im Juni mit 1:0 gegen Inter Mailand durch.

In der neuen CL-Spielzeit dürften die europäischen Schwergewichte um Rekordsieger Real Madrid, den FC Barcelona, den FC Bayern München und Paris Saint-Germain alles dafür geben, den"Citezens" die Titelverteidigung unmöglich zu machen. Bevor es aber im Juni 2024 zum Endspiel in London kommt, stehen erstmal noch die Viertel- und Halbfinals an. Zwei deutsche Vertreter erreichten die Runde der letzten Acht: der FC Bayern und der BVB. Wo ihr die Champions League live verfolgen könnt, wann die K.o.-Runden ausgetragen werden und wer die Top-Favoriten auf den Titel sind, fasstaus und bleibt stets informier

Champions League Saison 2023/24 Viertelfinale Fußball Live-Übertragung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ransport / 🏆 80. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Champions League live im TV und Stream: CL-Übertragung in der Saison 2023/24Wo kann man die Champions League 2023/24 live im TV und Stream verfolgen? Alle Infos zur Übertragung der neuen Saison finden Sie hier.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Champions League live im TV und Stream: CL-Übertragung in der Saison 2023/24Wo kann man die Champions League 2023/24 live im TV und Stream verfolgen? Alle Infos zur Übertragung der neuen Saison finden Sie hier.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Champions-League-Saison 2023/24: Viertelfinal-Paarungen stehen festDie Champions-League-Saison 2023/24 ist in vollem Gange, die Viertelfinal-Paarungen sind fix. Wer spielt gegen wen? Wer überträgt live? Wann geht's danach weiter?

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Champions-League-Saison 2023/24: Viertelfinal-Paarungen stehen festDie Champions-League-Saison 2023/24 ist in vollem Gange, die Viertelfinal-Paarungen sind fix. Wer spielt gegen wen? Wer überträgt live? Wann geht's danach weiter?

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Champions League 2023/24 heute live: FC Barcelona - SSC Neapel im Livestream auf Amazon Prime VideoAm Donnerstag fand in Monaco die Auslosung zur Gruppenphase in der Champions League statt. Hier gibt es die besten Netzreaktionen zu den schweren Gruppen der deutschen Vertreter.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Inter Mailand : | Achtelfinale | Champions League 2023/24Aufstellung und Formation zum Spiel Atletico Madrid - Inter Mailand

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »