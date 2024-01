CES 2024: Der Autohype flaut ab

Bisher gab es dafür gute Gründe: Die CES ist in den vergangenen Jahren zur wichtigsten Bühne der Autoindustrie geworden, eine Leistungsschau der Elektrifizierung, Digitalisierung und Automatisierung – umgekehrt rückte die neue Mobilitätswelt auch ins Zentrum der Techmesse. Diesmal jedoch war etwas anders.Die an diesem Freitag beendete CES 2024 zeigte, dass der Autohype zunehmend abgeflaut ist.

Zuletzt häuften sich in der Zukunftstechnik die Rückschläge: Robotaxis wurden von den Straßen San Franciscos abgezogen und Großprojekte für, der als Aufsichtsrat des Ladetechnikanbieters The Mobility House eine Gelegenheit zur Werbung (»zero Emissionen zu zero Kosten«) nutzte. Von den aktuellen Chefs der deutschen Autokonzerne war niemand angereist.war nur mit den schon bekannten Shuttlefahrzeugen im Tunnel unter dem Messegelände präsent, und für die anderswo aufstrebenden Chinesen bleiben die USA schwieriges Terrain.den Fortschritt seines gemeinsam mit Amazon auf Basis des Alexa-Large-Language-Modells entwickelten Sprachassistente





SPIEGEL_Top » / 🏆 98. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Raumfahrt 2024: Das sind die Pläne von USA, China & Co.Rohstoffe auf dem Mond gelten als potenziell gewinnbringendes Ziel. Ein halbes Jahrhundert nach den US-Mondlandungen wollen mehrere Nationen Raumfahrer dorthin bringen. Ein Überblick über geplante Missionen.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Ab 2024 erhält die Bundeswehr bis zu 82 leichte Kampfhubschrauber H145MNach langer kontroverser Diskussion und zähen Vertragsverhandlungen konnte die 25-Mio-Euro-Vorlag zur Beschaffung von leichten Kampfhubschraubern (LKH) H145M dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages am 13. Dezember 2023 zur Billigung zugeleitet werden.

Herkunft: esutde - 🏆 49. / 63 Weiterlesen »

Trendfarbe 2024: So stylt ihr die Pantone-Farbe des Jahres schnell und günstigDie neue Trendfarbe für 2024 ist bekannt und wir verraten euch, wie ihr die schon günstig stylen könnt, noch bevor die Designerteile auf dem Markt sind.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Die Storylines der NFL Playoffs 2024Nach der Regular Season in der NFL kommt traditionell ohne Pause das Wild Card Weekend. Und was für ein Wild Card Weekend uns da bevorsteht! Zu jedem Duell gibt es eine Menge zu erzählen.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Dakar: auf dem richtigen WegEhre wem Ehre gebührt: Die Dakar 2024 bringt den ursprünglichen Gedanken der Abenteuer-Rallye zurück

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Feuerwerksregeln in Deutschland und den NiederlandenEin Blick auf die Feuerwerksregeln in Deutschland und den Niederlanden zum Jahreswechsel von 2023 auf 2024.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »