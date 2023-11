CDU und SPD wollen Millionen für Kampf gegen Antisemitismus bereitstellen

Jeweils 400 Millionen Euro wollten CDU und SPD im neuen Haushalt für eigene Schwerpunkte verplanen. Nun steht fest, wo das Geld hingehen soll: Unter anderem soll der Kampf gegen Antisemitismus und Diskriminierung gestärkt werden. Beide Parteien wollen weitere Millionen für Kampf gegen Antisemitismus zu unterstützen. Insgesamt sind dafür fast 60 Millionen Euro zusätzlich vorgesehen.

Darauf haben sich die Fraktionsspitzen von CDU und SPD im Abgeordnetenhaus nach rbb-Informationen am Wochenende verständigt. Damit kann der rund 80 Milliarden Euro schwere Haushaltsentwurf nun in die parlamentarischen Schlussberatungen gehen. Die schwarz-rote Koalition will an diesem Wochenende ihre Haushaltsberatungen abschließen. In einzelnen Bereichen soll es noch einmal deutlich mehr Geld geben. Überraschend viel legen CDU und SPD beim Katastrophenschutz nach. Schwerpunkte zu jüdischem Leben und gesellschaftlichem Miteinander neu verteilen können, um Prioritäten anders zu setzen und auf aktuelle Entwicklungen zu reagiere





