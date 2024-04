CDU-Politiker wirft AfD-Abgeordneten unpatriotisches Verhalten vor

Der Innenpolitiker Christoph de Vries ( CDU ) hat AfD-Abgeordneten unpatriotisches Verhalten vorgeworfen.

«Regelmäßige Reisen nach Russland, Auftritte in den russischen Staatsmedien, Pseudo-Wahlbeobachtermissionen bei Fake-Wahlen und die Verbreitung russischer Kriegspropaganda-Narrative lassen darauf schließen, dass etliche AfD-Abgeordnete nicht zum Wohl der Bundesrepublik Deutschland tätig sind, sondern im Dienste Russlands stehen - bezahlt oder unbezahlt», sagte der Unionspolitiker am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. «Jeder, der so etwas tut, ist übrigens kein Patriot, sondern ein Landesverräter.» Tino Chrupalla, der die AfD und ihre Bundestagsfraktion gemeinsam mit Alice Weidel leitet, wies den Vorwurf zurück. Er sagte der dpa: «Die Alternative für Deutschland steht als Grundgesetzpartei für eine souveräne nationale und europäische Politik im Interesse Deutschlands und seiner Bürge

CDU Afd Christoph De Vries Tino Chrupalla Alice Weidel Patriotismus Landesverrat

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nwnews / 🏆 22. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Geld aus Russland für AfD-Abgeordneten: AfD-Mann streitet Vorwürfe abDer AfD-Abgeordnete Petr Bystron steht in Verdacht, Geld aus Russland angenommen zu haben. In einem Schreiben an die Parteispitze verteidigt er sich.

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

CDU-Chef zu Frankreichpolitik: Merz wirft Scholz 'jämmerliches' Verhalten vorDas deutsch-französische Verhältnis ist derzeit arg angeschlagen. Besonders fällt das bei der Ukraine-Konferenz in der vergangenen Woche auf. CDU-Chef Merz kritisiert deshalb Kanzler Scholz und erinnert an dessen Amtsvorgänger.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

AfD-Abgeordneten Ziegler droht StrafeDem AfD-Abgeordneten Kay-Uwe Ziegler droht eine Strafe von 1.000 Euro. Der Grund: Eine Verletzung der Hausordnung des Bundestages. Ein Ordnungsgeldverfahren wurde eingeleitet.

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »

Nachspiel für 'Putsch-Übung': Eklat im Bundestag wird für AfD-Abgeordneten Ziegler teuerEin seit über zwei Jahren schwelender Konflikt eskaliert im Bundestag. Der AfD-Abgeordnete Ziegler reißt den Vorsitz im Gesundheitsausschuss an sich und empört die Politiker der anderen Parteien. Jetzt droht ihm ein Ordnungsgeld. Der Ältestenrat leitet ein Verfahren ein.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Zeugen gesucht: Graffiti mit Mordaufruf gegen AfD-AbgeordnetenNachdem Unbekannte einen Mordaufruf gegen den AfD-Politiker Ralf Stadler an eine Graffiti-Wand in Passau gesprüht haben, sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Der Schriftzug wurde mittlerweile mit Farbe überstrichen. Der Politiker erstattete Anzeige.

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

'Kremlgate': Bestechungsverdacht gegen AfD-AbgeordnetenLaut dem tschechischen Inlandsgeheimdienst soll der EU-Kandidat Petr Bystron Gelder aus Russland erhalten haben.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »