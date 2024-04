CDU-Politiker verzichtet auf Amt in der EU-Kommission

Markus Pieper - Der deutsche CDU - Politik er Markus Pieper sollte den Posten in Brüssel eigentlich in dieser Woche antreten. - Foto: Jean-Francois Badias/AP/dpa

Der deutsche CDU-Politiker Markus Pieper verzichtet nach heftiger Kritik an seiner Ernennung auf das Amt als Beauftragter der EU-Kommission für kleine und mittelgroße Unternehmen. Das teilte die Behörde unter der Leitung von Ursula von der Leyen in Brüssel mit. Das Europaparlament hatte die EU-Kommission zuvor wegen des Verdachts der Günstlingswirtschaft aufgefordert, die Ernennung Piepers rückgängig zu machen. Ein von Grünen, Sozialdemokraten und Liberalen verfasster Antrag dazu wurde am Donnerstag im Plenum mit 382 Stimmen angenommen. 144 Abgeordnete votierten dagegen, 80 enthielten sich.

