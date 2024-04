CDU-Politiker Philipp Amthor erleidet Schwächeanfall bei Vorstellung als Generalsekretär

Bei seiner Vorstellung als künftiger Generalsekretär der CDU Mecklenburg-Vorpommerns hat der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor kurzzeitig einen Schwächeanfall erlitten. An einem Tisch neben dem designierten Landesparteichef Daniel Peters stehend, knickten Amthor am Mittwoch in Schwerin während der Pressekonferenz plötzlich die Beine weg.

Er fiel zu Boden, blieb für Sekunden dort liegen, erhob sich dann aber wieder und beantwortete nach kurzer Unterbrechung weiter die Fragen der Journalisten.

