CDU-Politiker fordert mehr Weitsicht in der Russlandfrage

Der Außen- und Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter ( CDU ) fordert von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU ) "mehr Weitsicht in der Russland frage". Dem Nachrichtenmagazin "Focus" sagte Kieswetter: "Wir dürfen der Ukraine keinen Scheinfrieden , kein Diktat aufzwingen, das letztlich Putin in die Hände spielt." Der würde sich etwas später dann die Rumpf- Ukraine einverleiben und den Krieg gegen Moldau und das Baltikum fortsetzen.

Dass Russland einen "Vernichtungskrieg gegen die Ukraine" führe, dürfe man nicht ausblenden. Kretschmer hatte der Ukraine Ende Dezember einen "vorübergehenden Gebietsverzicht" vorgeschlagen. Auch der Spitzenkandidat der Brandenburger CDU, Jan Redmann, hatte sich jüngst vorsichtig von der Parteilinie in Sachen Waffenlieferungen an die Ukraine distanziert und mehr "Besonnenheit" angemahnt

CDU Roderich Kiesewetter Michael Kretschmer Russland Ukraine

