CDU-Kritik an Pistorius: Bundeswehr-General nach 'Kuss-Affäre' in Ruhestand versetzt

Ein Fall von sexueller Belästigung bewegt derzeit die Bundeswehr und Politik: Ein General sieht sich einer"Kuss-Affäre" ausgeliefert, bei der Aussage gegen Aussage steht. An einer voreiligen Entscheidung von Verteidigungsminister Pistorius gibt es deshalb Kritik aus der CDU.

Der bisherige Kommandeur des Zentrums Innere Führung der Bundeswehr, Generalmajor Markus Kurczyk, ist von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in den Einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Er bekam nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" (SZ) in Bonn von Generalinspekteur Carsten Breuer seine entsprechende Entlassungsurkunde überreicht. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums bestätigte das der "SZ".

Kurczyk ist seit 40 Jahren bei der Bundeswehr, hat in Afghanistan gedient und ist Träger des Ehrenkreuzes der Bundeswehr. Seit September ist in der Bundeswehr eine neue Regelung für den "Umgang mit Sexualität und sexualisiertem Fehlverhalten" in Kraft - sie spielt in diesem Fall eine wichtige Rolle. headtopics.com

Das Verteidigungsministerium wollte sich zu den Hintergründen für die Entscheidung von Pistorius nicht äußern, aus rechtlichen Gründen äußere man grundsätzlich nicht zu möglichen disziplinären Ermittlungen und diesbezüglichen Einzelheiten, sagte ein Sprecher der "SZ".

Weiterlesen:

ntvde »

Pistorius bei „maischberger“: „Niemand muss sich sorgen, dass die Bundeswehr ihren Auftrag nicht erfüllen kann“Berlin (ots) Die Bundeswehr ist laut Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sowohl verteidigungs- als auch bündnisfähig. 'Alle tun immer Weiterlesen ⮕

Hamburg & Schleswig-Holstein: Pistorius besucht Führungsakademie der Bundeswehr in HamburgAktuelle Nachrichten aus Hamburg und Schleswig-Holstein Weiterlesen ⮕

Pistorius betont bei Antrittsbesuch Deutschlands Rolle als FührungspartnerBundesverteidigungsminister Pistorius hat die Bedeutung der Streitkräfte angesichts zunehmender globaler Konflikte betont. Weiterlesen ⮕

Pistorius: Deutschland hat drittes Iris-T-System an Ukraine übergebenBerlin - Deutschland hat der Ukraine im Verlauf der letzten Woche ein drittes System Iris-T SLM übergeben. Das teilte das Verteidigungsministerium am Freitag mit. 'Auch, wenn sich die sicherheitspolitische Weiterlesen ⮕

Pistorius im Podcast: Volle Solidarität mit Israel und UkraineDer Bundesverteidigungsminister betonte, dass die Solidarität mit Israel nichts an der Unterstützung für die Ukraine ändern dürfe. Weiterlesen ⮕

Pistorius ist heute in Hamburg – und betont Deutschlands Rolle als „Führungspartner“Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ist am Freitag in Hamburg zu Gast – und hat bei seinem Antrittsbesuch in der Führungsakademie der Weiterlesen ⮕