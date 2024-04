CDU-Grundsatzprogramm: Änderung des umstrittenen Satzes zu Muslimen

„ Muslime , die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland “, hieß es in dem ursprünglichen Entwurf für das neue CDU - Grundsatzprogramm . Das soll nun offenbar geändert werden.Die Antragskommission der CDU hat sich nach Informationen des Nachrichtenportals „Table Media“ auf die Änderung eines umstrittenen Satzes zumim Entwurf für ihr neues Grundsatzprogramm geeinigt.

Die Antragskommission habe sich nun bei ihrer Sitzung am vergangenen Wochenende auf eine Abschwächung des Satzes verständigt, berichtet das Portal. Nach eineinhalbstündiger Beratung mit Generalsekretär Carsten Linnemann heiße es jetzt: „Ein Islam, der unsere Werte nicht teilt und unsere freiheitliche Gesellschaft ablehnt, gehört nicht zu Deutschland.“ Das Bekenntnis zur Leitkultur solle dagegen im Programm drinbleiben.

