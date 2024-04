CDU-Bundestagsabgeordneter Oliver Grundmann tritt nicht mehr an

Der CDU -Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis 30 Stade I/Rotenburg II, Oliver Grundmann, tritt bei der nächsten Wahl nicht mehr an. Potenzielle Kandidaten oder Kandidatinnen können sich bis 31. Mai melden. Der CDU -Kreisverband Rotenburg hat den Fahrplan für die Bundestagsnominierung im Wahlkreis 30 Stade I/Rotenburg II festgelegt.

„Nachdem uns Oliver Grundmann mitgeteilt hat, nicht mehr für den Bundestag kandidieren zu wollen, haben wir mit dem CDU-Kreisverband Stade ein gemeinsames Vorgehen abgestimmt“, so Kreisvorsitzender „Um ein offenes und transparentes Verfahren zu gewährleisten, werden potenzielle Bewerberinnen und Bewerber gebeten, ihr Interesse bis zum 31. Mai 2024 gegenüber den Kreisvorsitzenden zu bekunden“, so Mohrmann weiter. In der Folge sind dann in der Zeit vom 7. August bis zum 12. September in jedem Kreisverband zwei Vorstellungsrunden der Kandidaten vorgesehen. Die Nominierung wird am 19. September im Schützenhof in Ahlerstedt stattfinden

