CDU Bremen: Eckhoff kandidiert nicht für Landesvorsitz

Auf einem Sonderparteitag wählen Bremens Christdemokraten am 27. November einen neuen Landesvorsitzenden. Als klarer Favorit geht nun Heiko Strohmann ins Rennen, Jens Eckhoff verzichtet auf eine Bewerbung.Bei der Bremer CDU steht einer Wahl des früheren Fraktionschefs Heiko Strohmann zum neuen Landesvorsitzenden offenbar nichts mehr im Wege. Mit dem Bremer Kreisverbandschef Jens Eckhoff hat ein namhafter potenzieller Gegenkandidat am Wochenende seinen Verzicht erklärt.

Dass das Klinikum Links der Weser 2028 geschlossen wird, ist politisch beschlossen. Doch die Beiräte im Bremer Süden wollen nun über die Zeit danach beraten. Warum ein weiterer Beirat noch Bedenken hat.Grippe, RSV und andere Atemwegsinfekte: Auch in diesem Winter droht laut Kinderärzten eine Infektwelle. Wann die Grippeimpfung empfohlen wird und warum ein Mittel gegen RSV-Infektionen kaum eingesetzt wird.

Hundefreilaufflächen in Bremen: Beliebt, aber nicht für jedenIn Bremen gibt es mittlerweile 13 Hundefreilaufflächen, die den Bewegungsdrang und die sozialen Bedürfnisse der Tiere berücksichtigen. Ein weiterer Platz ist in der Umsetzung. Allerdings gibt es auch Argumente für den traditionellen Gassigang.

Ex-CDU-Landesvorsitzender Mike Mohring nicht mehr Vorsitzender des Kreisverbands Weimarer LandNach Vorwürfen wegen Unregelmäßigkeiten bei Zahlungen für eine Privatfeier soll der Ex-CDU-Landesvorsitzende Mike Mohring nicht mehr Vorsitzender des Kreisverbands Weimarer Land sein. Eine entsprechende Entscheidung habe der Kreisvorstand am Samstag gefällt, berichteten mehrere Medien übereinstimmend.

Wagenknecht: CDU und Grüne nicht koalitionsfähigDie neue Gruppierung, die von Sahra Wagenknecht angeführt wird, bezeichnet den CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz als nicht koalitionsfähig. Auch die Grünen seien nicht geeignet. Wagenknecht relativiert ihre Aussagen bezüglich Sachsen und betont, dass ihre Partei keine Koalition mit der CDU anstrebt, aber eine Regierungsbeteiligung anstrebt, um die Politik im Land zu verändern.

Starker Auftritt der Abwehr in BremenDie Abwehrspieler von Werder Bremen überzeugten mit einer starken Leistung und sicherten den Sieg gegen den Gegner. Besonders der Torwart und der Serbe zeigten eine herausragende Performance.