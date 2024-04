CCleaner Premium: Computer-Optimierungssoftware zum Sonderpreis

Im Laufe der Jahre sammeln sich auf einem PC viele Dateien, die nicht nur die Leistung beeinträchtigen, sondern auch Speicherplatz verschwenden. Mithilfe von Optimierungs-Softwares wie dem CCleaner können Sie Ihren Computer schnell und einfach von Datenmüll befreien und seine Leistung deutlich verbessern. Sechs Monate CCleaner Premium gibt es aktuell anstatt 39,98 Euro für nur 3 Euro.

Viele kennen das Problem: Ihr Computer ist in die Jahre gekommen und sowohl Leistung als auch Akkulaufzeit lassen nach. Einen neuen PC zu kaufen, ist in den meisten Fällen nicht gerade die nachhaltigste Lösung. Sie sind nicht nur teuer, sondern auch ressourcenintensiv in der Produktion, da sie die Umwelt durch den Verbrauch von Rohstoffen und Energie belasten. In vielen Fällen ist es sinnvoller und vor allem kosteneffizienter, die Leistungsfähigkeit des Rechners mithilfe einer Optimierungssoftware bzw. -tools wieder auf Vordermann zu bringe

Ccleaner Computer Optimierungssoftware Datenmüll Leistung

