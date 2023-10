Causa Daniel Halemba der AfD: Fragen und Antworten

Der AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Halemba ist am Montagmorgen verhaftet worden. Es geht unter anderem um den Vorwurf der Volksverhetzung. Doch wer ist der 22-Jährige? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen zu dem Fall im Überblick.Daniel Halemba, 22 Jahre alt, wurde 2001 im baden-württembergischen Wertheim geboren. Seit 2021 wohnt er in Würzburg, dort wurde er zum Kreisvorsitzenden der AfD gewählt.

Halemba studiert derzeit Rechtswissenschaften an der Universität Würzburg und gehört der umstrittenen Burschenschaft "Teutonia Prag" in Würzburg an, bei der es im SeptemberDie Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mehrere Mitglieder der Burschenschaft - unter anderem wegen Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Seit Freitag wurde Halemba per Haftbefehl gesucht und am Montagmorgen gegen 8.

Sollte Halemba aufgrund einer späteren strafrechtlichen Verurteilung sein Mandat verlieren oder zurückgeben müssen, würde ein AfD-Kandidat auf seinen Platz nachrücken. AfD-Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner forderte am Sonntag, Halembas Teilnahme an der Sitzung müsse ermöglicht werden. Die AfD-Fraktion habe das Recht, sich "in voller Fraktionsstärke mit allen Mitgliedern zu versammeln".Die AfD-Fraktion zweifelt die Rechtmäßigkeit der staatsanwaltlichen Ermittlungen an. Fraktionschefin Ebner-Steiner spricht in einem Video-Statement von "staatlicher Repression". headtopics.com

Daniel Halemba nennt in einem bereits vor der Verhaftung vorbereiteten Video die Maßnahmen gegen ihn einen "weiteren traurigen Höhepunkt der Jagd der CSU auf die demokratische Opposition". Sein Anwalt hatte die Aufnahme auf seinen Wunsch nach Vollzug des Haftbefehls veröffentlicht.

AfD-Politiker Daniel Halemba nach Haftbefehl festgenommenDer frisch in den bayerischen Landtag gewählte AfD-Politiker Daniel Halemba wurde festgenommen, nachdem gegen ihn ein Haftbefehl erlassen wurde. Weiterlesen ⮕

AfD-Landtagsabgeordneter Daniel Halemba festgenommenDer neu gewählte AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Halemba wurde seit Freitag von der Justiz gesucht. Ihm wird Volksverhetzung vorgeworfen. Das ist der aktuelle Stand. Weiterlesen ⮕

Per Haftbefehl gesuchter AfD-Politiker: Daniel Halemba festgenommenDie AfD wird nunmehr auch in Bayern als Gesamtpartei vom Verfassungsschutz beobachtet. Weiterlesen ⮕

Unterfränkischer AfD-Politiker Daniel Halemba festgenommenDer neu gewählte Landtagsabgeordnete wurde seit Freitag von der Justiz gesucht. Ihm wird Volksverhetzung vorgeworfen. Das ist der aktuelle Stand. Weiterlesen ⮕

AfD-Politiker: Daniel Halemba per Haftbefehl gesucht und festgenommenStatt in den bayerischen Landtag geht es für den AfD-Politiker Daniel Halemba vor Gericht. Er wurde wegen Volksverhetzung gesucht und festgenommen. Weiterlesen ⮕

AfD-Politiker Daniel Halemba wegen Volksverhetzung festgenommenDer neu in den bayerischen Landtag gewählte AfD-Politiker Daniel Halemba wurde wegen Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen festgenommen. Weiterlesen ⮕