Cathy Hummels macht überraschendes Geständnis zur Trennung. Im Herbst vergangenen Jahres gab sie nach 14 gemeinsamen Jahren ihre Trennung von dem Fußballprofi bekannt. An solchen Orten erinnere ich mich an die Vergangenheit, erklärt sie im Interview mit Bunte und gesteht: Und natürlich hat das auch was Trauriges, weil wir jetzt geschieden sind und ich mir damals gewünscht habe, dass ich heirate und dann für immer mit Mats zusammenbleibe. Deshalb tut es natürlich manchmal noch weh.

Doch es sei halt anders gekommen. Sie nehme das als Learning für ihr Leben mit: Dinge kann man nicht planen. Meist kommt alles anders, als man denkt. Das Schöne sei jedoch, dass sie immer noch sehr gut miteinander können und dass wir, ich glaube, alles Vergangene in liebevolle Erinnerungen packen. Mittlerweile geht sie wieder auf Dates, der Richtige war jedoch noch nicht dabei





gala » / 🏆 63. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Cathy Hummels wettert gegen Oliver Pocher – und macht plötzlich einen RückzieherCathy Hummels ging auf die neuesten Schlagzeilen rund um Oliver und Amira Pocher ein. Den Post löschte sie kurz danach wieder.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »

Erinnerung an Mats: Cathy Hummels besucht altes StandesamtCathy Hummels (35) schwelgt in Erinnerungen! 2015 hatten die Moderatorin und Mats Hummels (34) geheiratet. Während der Ehe kam ihr gemeinsamer Sohn Ludwig (5) zur Welt. Ihre Liebe hielt aber nicht für immer: 2022 gab das einstige Traumpaar seine Trennung bekannt. Die Influencerin ist seitdem immer noch Single – und denkt jetzt wieder an ihren Ex.

Herkunft: promiflash - 🏆 112. / 51 Weiterlesen »

Cathy Hummels erfüllt Sohn Ludwig einen besonderen Styling-WunschCathy Hummels zeigt stolz die neue Frisur ihres Sohnes Ludwig, der nun die Buchstaben 'BVB' auf dem Hinterkopf trägt. Auch sie selbst hat sich eine neue Haarfarbe verpassen lassen und erntet dafür Komplimente von ihren Fans.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Cathy Hummels: Mit diesem Halloween-Look erschreckt sie sogar Sohn LudwigMit einem schaurigen Schrei begrüßt Cathy Hummels ihren Sohn Ludwig, als sie sich voller Vorfreude in ihr Halloween-Kostüm schmeißt.

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »

Cathy Hummels teilt BH-Foto – Fans diskutieren über bizarres DetailCathy Hummels sorgt mit ihren Social-Media-Beiträgen immer wieder für Aufsehen. Nun teilte sie einen besonders bizarren Look.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »

Cathy Hummels präsentiert sich im Halloween-StimmungCathy Hummels hat sich auf Instagram mit Halloween-Makeup präsentiert. Aber ihre rund 700.000 Follower konzentrieren sich eher auf ihren halbnackten Körper.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »