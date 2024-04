Caterham-Chef deutet Rückkehr von Kovalainen als Stammpilot an

Caterham-Chef Tony Fernandes deutete an, dass Heikki Kovalainen nächstes Jahr wieder als Stammpilot bei seinem Team fahren könnte. Zu Beginn dieser Saison musste Heikki Kovalainen bei Caterham Platz machen, da das Team zwei «Bezahlfahrern» den Vorzug gab, um die knappen Finanzen etwas aufzustocken. «Wir haben versucht, Geld für 2014 sparen», gab Tony Fernandes am vergangenen Wochenende in Singapur zu.

«So läuft die Formel 1 im Moment nun mal, da spielt das Budget eine große Rolle bei Entscheidungen.» Mit zwei Neulingen in den Autos, Charles Pic und Giedo van der Garde, konnte Caterham bisher aber keinen Blumentopf gewinnen und machte eher Rückschritte statt Fortschritte. Das erkannte man auch in Leafield, holte Kovalainen als dritten Fahrer zurück und setzte ihn bisher vier Mal an Freitagen ins Auto. Auf die Frage, oder der 31-Jährige nächstes Jahr seinen Stammplatz zurückbekommen werde, sagte Fernandes gegenüber der Turun Sanomat, die Chance sei gro

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Caterham: Rettet Kovalainen fürs Team 10 Mio Dollar?Caterham reagiert im Duell der Kellerkinder gegen Marussia: Der erfahrene Heikki Kovalainen soll helfen, vom letzten WM-Rang wegzukommen.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Facebook-Chef Mark Zuckerberg: Facebook-Chef gönnt sich 300-Millionen-Yacht zum GeburtstagEs ist kein Geheimnis, dass Mark Zuckerberg gerne ins Wasser springt. Jetzt kann er das von seiner neuen Megayacht tun.

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Facebook-Chef Mark Zuckerberg: Facebook-Chef segelt jetzt auf MegayachtEs ist kein Geheimnis, dass Mark Zuckerberg gerne ins Wasser springt. Jetzt kann er das von seiner neuen Megayacht tun.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Brandenburgs neuer AfD-Chef: Linke-Chef bescheinigt René Springer „Mini-Goebbels-Attitüde“Nach seiner Wahl fordert der künftige AfD-Landesvorsitzende Springer ein Ende der Brandmauer der übrigen Parteien zur AfD. Die anderen Parteien reagieren mit harschen Worten.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Ausgespottet: Zarco holt erste WM-Punkte für CaterhamEin achter Platz ist normal nicht mehr als eine Randnotiz. Doch die Platzierung des Franzosen Johann Zarco im Moto2-Grand-Prix von Jerez bedeutet die ersten WM-Punkte für Konstrukteur Caterham Suter.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Caterham: André Lotterer sagt ab – Merhi oder Palmer?André Lotterer sagt, dass er in Abu Dhabi nicht für Caterham antritt. Aus England ist zu hören: GP2-Meister Jolyon Palmer solle einsteigen. Der Vater von Roberto Merhi beteuert, er habe einen Vertrag.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »