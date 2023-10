Carnival Jubilee verlässt die Meyer-Werft

Sie ist 345 Meter lang und bietet Platz für mehr als 6000 Passagiere! Leinen los für die „Carnival Jubilee“. Am Montag hat das Kreuzfahrtschiff die Papenburger Meyer-Werft in Richtung Nordsee verlassen. Zur spektakulären Schiffsüberführung kamen wieder hunderte Schaulustige. Gegen Mittag passierte der neue Ozeanriese, der mit Flüssigerdgas angetrieben wird, die Dockschleuse von der Werft zur Ems. Am Dienstagmorgen soll das Schiff dann im niederländischen Eemshaven eintreffen, wo die letzten Ausbauten durchgeführt werden.Das neueste Schiff ist zwar nicht das größte, das auf der Meyer-Werft gebaut wurde, doch es ist deshalb nicht weniger spektakulär. Denn auf der „Carnival Jubilee“ gibt's die erste Achterbahn auf See, die einen atemberaubenden Ausblick auf den Ozean bieten soll. Die „Carnival Jubilee“ ist das erste in Deutschland gebaute Kreuzfahrtschiff der amerikanischen Reederei Carnival Cruise Line. An dem Meyer-Standort im finnischen Turku waren zuletzt bereits die baugleichen Schwesterschiffe „Mardi Gras“ und die „Carnival Celebration“ abgeliefert worden. Nach Angaben der Reederei verfügt das Schiff über 15 Decks und 2687 Kabinen.Werft-Chef Bernard Meyer (75) appellierte an seine Beschäftigten, alles zu geben, um das Schiff pünktlich abzugebe

