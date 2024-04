Carlos Sainz kommt dem Deal mit Ford in der Rally-Raid-Weltmeisterschaft näher

Carlos Sainz kommt dem Deal mit Ford in der Rally-Raid-Weltmeisterschaft (W2RC) näher. Der zweimalige Weltmeister Carlos Sainz sagt, dass ein Deal mit M- Sport Ford innerhalb eines Monats abgeschlossen werden könnte.Der Spanier, der sich Anfang des Jahres seinen vierten Dakar -Erfolg sicherte, ist nun ein Free Lancer, nachdem Audi beschlossen hat, seine Offroad-Aktivitäten mit dem RS Q e-tron einzustellen.

Der Madrilene kehrt diese Woche für den Rally-Raid Portugal zum X-Raid-Team zurück und fährt den Mini JCW Rally Plus mit dem Ziel, sich mit T1+ vertraut zu machen, der Kategorie, in der Fords brandneuer, von M-Sport vorbereiteter Ranger fahren wird. «Es gab eine Chance, in Portugal zu starten», sagte Sainz zu DirtFish, «also, warum nicht? Es wird mir neuen Input von einem T1+ geben und schließlich, wenn ich zu Ford gehe, wird es gute Informationen bringen, um ein anderes Auto kennenzulernen, bevor ich in den Ford einsteig

Carlos Sainz Ford Rally-Raid-Weltmeisterschaft M-Sport Dakar Audi Offroad-Aktivitäten T1+ Ranger Mini JCW Rally Plus

